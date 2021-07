Debat: Bland ikke æbler og pærer

Hvis man antager, at Jonna Præsts henvisning til denne opgørelse alene har til formål at misinformere borgerne om, at Gribskov Kommune skulle have meget lave administrative udgifter, så bliver denne antagelse blot bestyrket af det forhold, at Jonna Præst behændigt forbigår opgørelsen over "Central administration" på side 94 i samme publikation, hvor Gribskov ligger i den absolut kedelige ende, når det kommer til administrative udgifter. Det er da en sær måde at omgås statistik på.