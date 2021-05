Debat: Beskæftigelses-indsatsen bør forenkles

På seneste møde i beskæftigelsesudvalget blev det drøftet, hvilke muligheder, der kan være for at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Konservative i Gribskov mener, at indsatsen kan og bør forenkles. Vores fokus er blandt andet den ufleksible fleksjobordning, som bør kunne sættes på pause, hvis man har et helbred, der svinger op og ned. I gode perioder bør man kunne være fri til at arbejde uden offentlig støtte, men det skal være nemt og enkelt at komme tilbage på ordningen, såfremt ens helbredstilstand forværres. Det vil give tryghed for både borgeren og arbejdsgiveren. Og udgangspunktet skal altid være, når borgeren selv føler sig tryg og klar til at arbejde mere i perioder.