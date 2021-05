Debat: Beliggenheden er afgørende

Når man skal drøfte byens udvikling er det allervigtigste først at gøre sig klart, hvad man lægger vægt på i den by, man bor i.

Derimod er det livet i byen. Bygningskulturen med de skrå tage og de farvede facader, som er kendetegnende for mange af de danske fiskersamfund. Det er her, vi skal finde inspirationen til byens udvikling. Det er også torvets belægning, gadernes udformning, valg af beplantning, gadebelysning, bænke og affaldsspande, der afgør om det bliver smukt eller grimt.

Nogle steder kan der godt stilles krav om særlige materialer og bygningers udformning for at bevare et bestemt miljø. Man gør det mange steder i udlandet og f.eks. i Skagen. Hvorfor ikke i Gilleleje?

Det er vigtigt at koncentrere centerområdet omkring bymidten. Det vil så være op til de butiksdrivende og handelsstanden at gøre centrum så tiltrækkende som muligt med gode tilbud og smukke udstillinger.

Arealet ved Bøgebakken er af historisk betydning for byen. Mange vil huske Bakkefesterne i gamle dage, hvor alle i byen støttede formålet ved at deltage. Det er takket være indtægterne fra Bakkefesten, at det blev muligt at købe stranden fri. Strandbakkerne og Veststranden ville ikke være der uden Bakkefesterne.