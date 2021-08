Debat: At ville videre

Jeg kan godt lide tanken om den dag, jeg vender tilbage til Gilleleje. Når jeg endelig bor i den lejlighed i København. Når jeg endelig står på egne ben. Foto: Lars Christiansen Foto: BO NYMANN bo@nymann.nu

Af Alberte Leander de Lorenzi, Gribskov Gymnasium
07. august 2021

Jeg er vokset op i Gilleleje, en havneby på toppen af Sjælland. Min familie flyttede hertil, da jeg var spæd, og ud over ture til København og lejlighedsvise rejser til udlandet, er Gilleleje alt, jeg har kendt. Jeg kender alle små stier, alle bygningerne, alle skjulte perler og alle steder, man kan sidde med sine venner. Jeg kender dem, der arbejder i supermarkederne, jeg kender pædagogerne på alle afdelinger af skolen, og det kan føles, som om jeg også kender alle unge, der er bosat i min by. Jeg er vant til det velkendte, og det gør mig tryg. Min verden er på 6.000 indbyggere, en lille hovedgade, 3 caféer og en tøjbutik.

Men som jeg er blevet ældre, er det velkendte begyndt at føles kvælende og ensomt. Byen skrumper og bliver mindre og mindre for hver tur, jeg spadserer. Op til fyret og tilbage langs vandet.

Havet, som før var stort og fascinerende, er nu blot et hav. Havnen er ikke længere charmerende eller hyggelig, der lugter bare lidt af fisk og tang. Jeg længes efter storbyen, nye mennesker og sanseindtryk. Og jeg ved, der er mange, som har det som jeg.

Det var derfor både skræmmende og fantastisk at starte på gymnasium i Helsinge. En frisk start, væk fra alle, jeg havde kendt siden vuggestuen. Min verden udvidede sig, men jeg var også nervøs. Det føles skræmmende at forlade noget, man kender så godt. Din folkeskole bliver en del af dig, og selvom årene ikke nødvendigvis var perfekte, var de stadig trygge og ja, velkendte.

Men efter noget tid på Gribskov Gymnasium må jeg indrømme, at det var lidt naivt at tænke, at Helsinge ville være der, mit liv blev forandret. Fordi egentlig blev jeg bare introduceret til endnu en by, hvor alle kender hinanden og alt er velkendt.

Men det er jo bare rammerne. Jeg har mødt nye mennesker, og jeg har for alvor trådt ind i min ungdom. De gyldne år. Min gymnasietid. At Covid-19 sprang ind fra sidelinjen og tog en stor del af glæden, det er en anden snak. Fordi selvom jeg er sikker på, at jeg om mange år vil kigge tilbage på mine gymnasieår og kun huske glæden, festerne, mine venner og lærere og den mærkelige tid under Corona, så længes jeg allerede nu efter at komme videre. Jeg vil være student, jeg vil flytte hjemmefra, jeg vil videre, videre, videre.

Jeg drømmer om at i bo i København. Jeg drømmer om at gå ud på gaden og se nye mennesker hver dag. Jeg drømmer om at opleve nye ting og gribe fat i en ny del af verden. At se verden åbne sig op. Det er nok igen naivt at tænke, at verden vil være anderledes, fordi jeg er i en større by. Men det er okay. Jeg er vel ung.

Når København begynder at skrumpe for mig, kan jeg tage videre. Jeg kan rejse og udforske, og jeg kan se ting, som jeg aldrig har set før.

Stopper jeg nogensinde med at ville videre? Når jeg en dag et sted, hvor jeg er tilfreds? Finder jeg nogensinde et ståsted?

Er det lysten til at komme videre, der driver os fremad i livet? Eller stopper den os fra at nyde nuet? Vi har alle altid travlt. Vi kan og vil ikke stå stille.

Jeg kan godt lide tanken om den dag, jeg vender tilbage til Gilleleje. Når jeg endelig bor i den lejlighed i København. Når jeg endelig står på egne ben. Når jeg måske har startet en familie selv. Når jeg endelig er kommet videre.

Så vil jeg vende tilbage og se alt det smukke. Jeg vil kigge på havet og finde det stort og fascinerende igen. Jeg vil fundere over alt det smukke, alt det finurlige, alt det, jeg kun kan finde i min hjemby.

Så for nu er det okay, at jeg bare gerne vil videre. Fordi jeg ved, at jeg altid kan vende tilbage.

Hvordan ser unge på verden og på livet i Gribskov? I samarbejde med Gribskov Gymnasium har Ugeposten udskrevet en artikelkonkurrence. Denne artikel er en af besvarelserne.