Debat: Arrogance ud over det normale

I Ugeposten den 30. september har journalist Jeppe Helkov interviewet den nye velfærdsdirektør i Gribskov Kommune vedrørende utilstedelig pleje af en terminal borger. Et interview hvor velfærdsdirektøren fralægger sig alt ansvar for plejen af en terminal borger med de sædvanlige undskyldninger, "at man kan ikke udtale sig om kokrete sager", "eller nu kører vi i ring", "eller jeg kan ikke udtale mig på grund af tavshedspligt" - alle de undskyldninger man kan finde på for at undrage sig det ansvar man påtager sig med den pågældende stilling.

Jeg siger ikke at i sagen med Hans Pedersen, at han har mistet livet som følge af den misligholdte pleje fra Gribskov Kommune, men meget tyder på ligegyldighed overfor en terminal borger, og når velfærdsdirektøren siger det er normalt, at man kommer for sent med de hjælpemidler som en terminal borger har brug for, så synes jeg nok man er langt fra virkeligheden og at man som vefærdsdirektør har pligt til at få ændret tingene. Jeg har selv erfaret, at man er kommet med en seng, dagen efter at borgeren er død.