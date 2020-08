Debat: Arresø skal være en ren sø

Det kan undre en, at der ikke for længst er fundet og prioriteret en anden løsning uden udledning af spildevand. Specielt nu, hvor vi har meget fokus på klima og miljø.

Mon der også er en afgift for at udlede spildevand i Arresø? Det skulle jo helst ikke være den billigste løsning for en kommune at forurene søen. Tværtimod skulle det koste så meget i miljøafgift eller bøde at forurene søen, at det slet ikke kan betale sig.

Og endnu bedre, at der hurtigst muligt regulativt sættes en stopper for forureningen samt, at der etableres en plan for at søen bliver renset. Det er ikke nok, at forureningen opbremses. Vandkvaliteten skal være god nok for biodiversitet, fiskeliv, fugleliv og badeliv.

I henhold til Naturstyrelsens egen hjemmeside om Arresø er det desværre en af Danmarks mest forurenede søer.