"Vi ser frem til, at det forsatte arbejde med at implementere bekendtgørelsen på affaldsområdet," lyder det fra Nyt Gribskov i debatindlægget. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Arbejder for affaldssortering

I Gribskov arbejder vi fokuseret på at få realiseret hustandsnær affaldssortering, og dermed implementeret den nye bekendtgørelse på affaldsområdet.

Regeringens klimaplan medfører, at vi som kommune skal finde en løsning på at indsamle 10 affaldsfraktioner fra alle husstande i Gribskov, også sommerhuse.

Der kan dog være sommerhusområder eller lignende, hvor adgangsveje betyder, at det vurderes, at der i stedet kan etableres fælles opsamling.

Der skal i fremtiden - ud over rest- og madaffald som vi sorterer i dag, også sorteres i glas, metal, papir, plast, mad- og fødevarekartoner, farligt affald, tekstiler fra primo 2022 og haveaffald fra ultimo 2023.

Det betyder, at der arbejdes med fire containere, der kan indeholde to fraktioner - som udgangspunkt - ved hver husstand, at det planlægges at haveaffald kan afhentes ved skel samt at farligt affald har en mindre beholder.