"For os handler det ikke om et fravalg af rideklubberne, men om et tilvalg af alle idrætsforeninger/klubber, der har svære kår i disse coronatider," lyder det i debatindlægget. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Alle klubber skal have samme vilkår

Gribskov - 11. april 2021 kl. 10:17 Af Byrådsmedlem Morten Klitgaard på vegne af Nyt Gribskovs medlemmer af Børne-, idræts- og familieudvalget Kontakt redaktionen

Vi vil så gerne understøtte alle vores idrætsforeninger/klubber i Gribskov her i denne svære Corona tid. Derfor er det også ærgerligt at læse, at rideklubberne i Gribskov føler, at vi politisk har sagt nej til at støtte dem.

Rideklubberne har spurgt til ekstra lokalestøtte, da der var ubrugte midler. Det er en sympatisk forespørgsel i en svær tid. Politisk er det dog vores klare overbevisning, at hvis der fastlægges en pulje til netop klubber i forbindelse med Corona skal det være lige for alle idrætsforeninger/klubber at søge.

Vi vil naturligvis tage rideklubbernes input med til Økonomiudvalget med ønsket om en pulje', hvor alle idrætsforeninger/klubber kan søge på lige fod i forbindelse med de manglende indtægter, man måtte have i forbindelse med Corona.

For os handler det ikke om et fravalg af rideklubberne, men om et tilvalg af alle idrætsforeninger/klubber, der har svære kår i disse coronatider.