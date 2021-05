"Fortsætter vi, som vi gør nu, uden at genanvende vores nære husstandsaffald, kan vi se ind i en fremtid, hvor adgang til velfærd kun er for de mest velstillede i samfundet. Jordens resurser er begrænsede," skriver Allan Nielsen (S) i sit debatindlæg. Foto: Thomas Olsen

Debat: Affaldssortering sikrer vores velfærd

Gribskov - 14. maj 2021 kl. 15:55 Af Allan Nielsen (S), næstformand i udvalget Udvikling, by og land, Gribskov Kommune Kontakt redaktionen

På sidste byrådsmøde besluttede et flertal, at vi skal indføre affaldssortering i Gribskov Kommune. For Socialdemokratiet er det en vigtig beslutning. Regeringens klimaplan passer som fod i hose på den allerede besluttede affaldsplan, som byrådet besluttede tilbage i 2019.

Med beslutningen i Byrådet kommer vi på sigt til at sortere vores husstandsaffald i forskellige fraktioner: glas, metal, papir, pap, plast mm.

For nogen vil indførelse af affaldssortering være irriterende og andre borgere hilser affaldssortering velkommen, og kan næsten ikke vente med at komme i gang, fordi det giver rigtig god mening.

For Socialdemokratiet handler affaldssortering til genanvendelse overordnet om at sikre vores velfærd i fremtiden. Når jeg siger vores velfærd, mener jeg alles velfærd - og dermed alles lige mulighed for adgang til velfærd. Fortsætter vi, som vi gør nu, uden at genanvende vores nære husstandsaffald, kan vi se ind i en fremtid, hvor adgang til velfærd kun er for de mest velstillede i samfundet. Jordens resurser er begrænsede. Det er et vilkår, og affald til genanvendelse giver rigtig god mening.

Det er tankevækkende, at når vi sorterer 10 kg. tørt affald i husholdningen, f.eks. plast, pap, glas eller metal - så er det muligt at genanvende 9 kg til fremstilling af nye produkter. Ligeledes bidrager genanvendelse af affald også til at nedbringe CO2- belastningen.

Byrådets beslutning er godt for Gribskov Kommune! En beslutning, som vi i Socialdemokratiet hilser velkommen.

Nu kan vi som kommune gå i gang med det forberedende arbejde. Det handler f.eks. om udarbejdelse af en investeringsplan, planlægning og beslutning af affaldsmateriel, udarbejdelse af et kommunalt regelsæt i forhold til tømningsfrekvens og generelle regler ved indførelse af mere affaldssortering.

Et spændende arbejde, som kommer til at pågå i 2021/22, og som vi i Socialdemokratiet ser frem til.

