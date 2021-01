Debat: Adskil almen- og specialområdet i folkeskolen

Jeg ved godt, at vi ikke skal skabe for megen uro om bord på det gode skib Folkeskolen, men hvorfor lytter de dog ikke i kommunen, når man faktisk er enige?

Kommunens udvalg for Børn, Idræt og Familie, som bestyrer skolevæsnet her i kommunen, har arbejdet hårdt på en beslutning, som blev vedtaget tirsdag den 8. december. Man ville rette op på kommunens del af problemerne omkring økonomien.

Til det formål har man udsendt høringsmateriale om fem punkter og undervejs i processen har man holdt tre workshops med implicerede parter. På dette niveau af økonomisk styrings af folkeskolen består de høringsberettigede af bestyrelserne, samt organisationer for lærere, pædagoger og ledere.

Jeg ved ikke, hvad udvalget havde forestillet sig, men hvis man spørger, så kan man risikere at få ærlige svar. Hvad siger I til at vi laver regnskabsføringen om, så skolerne skal følge regnskabsåret og ikke skoleåret?

Enstemmigt svar: Nej tak. Der har været rod nok. Vi taler om økonomiske styringsmodeller. Kan vi følge en model, hvor midlerne til en vis grad tilfalder matrikler og skoler frem for kun at tælle elevtal? Svar, ja, men det virkelig problem er, at nå en elev går fra normalområdet over til specialområdet, så vælter hele korthuset.

Enstemmigheden i dette udsagn om den virkelige årsag til problemerne på området er til at føle på. Problemet ligger i de såkaldte forbundne kar. Alligevel, afviser udvalgsformanden at der skulle være nogen tendens i høringssvarene.

Som enhver borger kan læse i referatet fra udvalgsmødet i BIF den 19. oktober, så passer det ikke.