Debat: Ældrerådets rolle skal styrkes

I Ugeposten 29. september 2021 opfordrer et ældrerådsmedlem interesserede til at opstille til Ældrerådsvalget. Opfordringen har jeg valgt at følge. Dermed håber jeg at kunne bringe mit engagement, min viden og erfaring i spil fortsat. Det er ganske rigtigt, at som medlem af Ældrerådet er der mulighed for aktivt at påvirke vilkårene for alle os ældre borgere (ca.14.000) her i kommunen. Det er klart beskrevet i debatteksten, hvad der blandt andet drøftes i Ældrerådet.