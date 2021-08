- Den opmærksomme borger ville have set, at flertallet i ÆSS har iværksat tiltag for, hvordan arbejdsmiljø kan forbedres, sygefravær mindskes og hvordan brugen af eksterne vikarer kan reduceres, skriver Nyt Gribskov og Socialdemokratiet i debatindlægget. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Ældreområdet er komplekst

Gribskov - 02. august 2021 kl. 20:01 Af Byrådsmedlemmerne Jonna Præst, Pernille Sams, Morten Klitgaard (Nyt Gribskov) og Pia Foght (S) Kontakt redaktionen

Der har været kritik af indsatsen for en bedre ældrepleje i Gribskov.

Blandt andet gives der udtryk for, at det eneste tiltag, der er gjort fra flertallet i Ældre- Social og sundhedsudvalget (ÆSS) alene skulle være en undersøgelse om, det ville være muligt at kommunen selv havde en vikarordning. Den opmærksomme borger ville have set, at flertallet i ÆSS har iværksat tiltag for, hvordan arbejdsmiljø kan forbedres, sygefravær mindskes og hvordan brugen af eksterne vikarer kan reduceres.

Nyt Gribskov og Socialdemokratiet har sikret fokus på tiltag, der skal løfte ældreplejen, både på den lange og den korte bane.

Vi har fået afdækket medarbejderkompetencer, herunder sygeplejespecialer og sat penge af til den videre kompetenceudvikling af medarbejderne. Dette for at sikre medarbejdertilfredshed, men også for at borgernes komplekse behov kan imødekommes.

Vi har fået afsat midler til en uddannelsespulje, og vi har netop fået ansat en palliativ sygeplejerske.

Vi har sat spot på trivsel og udvikling og bedt om, at der i den kommende budgetproces sættes penge af til en tilbundsgående undersøgelse af arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

Vi har fået systematiseret tovholderfunktionen.

Den interne vikarafløsning er blot et mindre tiltag blandt de mange andre, der allerede er igangsat og som allerede er i proces.

Vi må igen konstatere, at DF og de konservative igen bruger deres energi på at pege fingre. Ældreområdet er komplekst, og løsningerne finder vi sammen i de brede aftaler. Det er med til at sikre borgernes tryghed og medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel.

Alt dette kan læses i de åbne dagsordener for udvalget. Det ville være dejligt, om alle byrådsmedlemmer satte sig ind i problematikken/dagsordentekster, inden der fremsendes debatindlæg.

En god ældrepleje må være et "must" for hele byrådet, og flertallet (Nyt Gribskov og Socialdemokraterne) arbejder ihærdigt for, at dette lykkes.

