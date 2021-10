Debat: Ældre skal selv bestemme over deres eget liv

Bare fordi man er blevet ældre, holder man hverken op med at træffe egne valg eller bestemme over sit liv. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti glade for, at vi har friplejehjem i Gribskov Kommune.

Vi ønsker at give de ældre frit valg. Både hvad angår valg af plejehjem, men også på valg af leverandør af pleje i eget hjem. Det er ikke politikere, der skal bestemme over ældres hverdag - det skal I selv.

Friplejehjem og frit valg i ældreplejen giver den enkelte flere valgmuligheder og mere selvbestemmelse. Det er ikke altid de offentlige tilbud, der er det rigtige for ens mor, far eller ægtefælle, og det skal udbuddet afspejle.

Det giver værdighed at have selvbestemmelse i eget liv. Nogle politikere tror, at omsorg kun kan ydes af offentlige leverandører. Det er vi ikke enige i hos Det Konservative Folkeparti. Vi mener, at private leverandører er med til at give et varieret udbud, styrke det frie valg og samtidig levere høj service til de ældre.