De små samfund er i fare

Gribskov - 25. januar 2018 kl. 09:37 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den, der spiser maden, må også betale.

Så kontant er udmeldingen fra medlem af Regionsrådet, Christoffer Buster Reinhardt.

Han er denne tidlige morgen på besøg i Ramløse, hvor bus 320R netop har sat passagerer af og er kørt videre mod Frederiksværk og Frederikssund.

- Hvis denne bus fjernes eller beskæres, vil det ramme hårdt, forklarer de to byrådsmedlemmer Trine Egetved og Jesper Behrensdorff (K). De to har hidkaldt deres medlem af regionen for at forklare og lægge pres på op til forhandlinger om besparelser på omkring 60 mio. kroner.

Penge, der skal findes for at finansiere særligt den nye letbane i det ydre hovedstadsområde, som skal åbne i 2024.

- Der er ældre, som bruger bussen frem og tilbage på apotek og indkøb i Helsinge, til sygehuset i Frederikssund. Og den benyttes af skolebørn, der tager herfra til skole i Helsinge - og af de unge, der bruger ungdomsuddannelser og ungdomsskolen i Skærød. Det er eneste offentlige transport i Ramløse, og besparelser på denne rute vil påvirke alt fra indbyggerantal til huspriserne.

Ramløse er et samfund med godt 1500 husstande, forklarer de to politikere regionsrådsmedlemmet.

- Du kan prøve at køre den vej op bagved, og se, hvor mange huse, der egentlig ligger her.

Det er politik på tværs i Gribskov Kommune, at man skal tiltrække flere indbyggere. Men det gør man på ingen måde, understreges det, hvis der ikke er nogen kollektiv transport.

Betale for maden

Regionsrådsmedlemmet mener ikke, at man kan pege på besparelser på basis af en opgørelse af et passagertal. Altså - det bør ikke være sådan, at det er busser med færrest passagerer, der nedlægges eller beskæres. På den måde vil København »vinde« og lokalsamfundene tabe.

- Den, der spiser, må også betale: De kommuner, der først må holde for, er dem der er skyld i ulykken, altså dem der får gavn af letbanen. Gribskov har jo ikke bedt om den.

Sådan siger det nyvalgte medlem af Region Hovedstaden, der bor i Holte, men betragter Gribskov som sin anden hjemkommune, da han har sommerhus i Rågeleje.

Regionsrådsmedlemmet afviser, at der skal spares 100 mio, som tallet lød i starten af ugen. Der vil formentlig blive tale om 60 mio. eller mindre. Beløbet og rammerne skal vedtages i maj senest. Hvis regionen ikke ønsker at skære (så meget) på bus og tog, kan forskellige andre spareøvelser komme i spil. Det kan for eksempel være at øge kommunernes medfinansiering eller at tage af puljen til oprensning af forurening.

Det sidste er Christoffer Buster Reinhardt ikke meget for.

- Jeg tror, vi ender lavere end 60 mio., men vi kommer ikke udenom besparelser på busserne. Og de andre steder, vi skal finde besparelser i stedet for på linjerne - det gør ondt, hvis det skal ske på oprensning.

Christoffer Buster Reinhardt ser hellere alternative besparelser på nogle af de store events, som Regionen støtter med millionbeløb.

De to byrådsmedlemmer, som har inviteret Christoffer Buster Reinhardt, mener, det er en ekstra udfordring, at Gribskovs nye borgmester ikke er fra et parti og derfor ikke har noget fast bagland, han kan gå til.

- Han mangler grundstenen og et naturligt bagland, lyder det.

Den nye letbane er en 28 kilometer lang bane med 29 stationer, der løber fra Lyngby i nord over Herlev og til Ishøj i syd.

