De ældste i Gribskov får denne vaccine

Gribskov - 19. februar 2021 kl. 11:21 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Flere corona-vacciner er kommet til landet, og der er nu også flere borgere i Gribskov, der har fået tilbudt det første stik. Det drejer sig i første omgang om borgere over 93 år.

- Der er nu åbnet op for gruppen af +85-årige, og der er sendt brev til borgere i målgruppen. Sundhedsstyrelsen har prioriteret, at det er de ældstes tur først, og det er så dem, der er fra 93 år og opefter. De har i første omgang fået tilbuddet om vaccine i forhold til det begrænsede antal tilgængelige Moderna-vacciner, siger Mette Bierbaum, centerchef i Gribskov Kommune.

Og det er altså helt konkret 69 vacciner, som i første omgang er blevet tilbudt borgere i Gribskov.

- Heraf var der tre, som vi har hjulpet med transport til og fra vaccinationscenteret, siger Mette Bierbaum.

Der har været historier om ældre borgere, der er godt oppe i 90'erne, som ikke har kunnet finde en tid til vaccination. Og Mette Bierbaum forklarer, at sundhedsmyndighederne opererer med overbookning for at være sikker på, at man får brugt alle vaccinerne.

- Vi er bekendt med, at der er en vis overbookning. Men det er ikke noget, vi som kommune har med at gøre. Sundhedsstyrelsen prioriterer, SSI sender breve ud, og regionen tilbyder så vaccinerne, siger hun.

Klarer det selv Hendes oplevelse er, at borgerne i Gribskov med hjælp fra pårørende langt henad vejen selv får booket deres tider og transporterer sig til vaccinationscenteret.

- Der har været ganske få borgere i denne målgruppe, som vi har hjulpet til med transport dertil, fortæller hun.

Også en anden målgruppe er blevet vaccineret - for anden gang. I lørdags fik 90 borgere i målgruppen af borgere over 65 år , der får både praktisk hjælp og personlig pleje, deres vaccine nummer to i Gribskovhallen i Græsted, fortæller Mette Bierbaum.

- Vi fik hele målgruppen igennem på to timer, og det gik rigtig godt. Vi håber, at vi meget snart får en melding om tilbud om vaccination til de borgere, der fortsat afventer at blive vaccineret i samme målgruppe.

