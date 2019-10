De ældre betaler gildet

Det er særligt de ældre og andre borgere, der får bragt mad ud fra Gribskov Kommune, som vil få prisstigninger at føle, når de nye takster for ydelser fra Gribskov Kommune bliver indført ved årsskiftet. Der er lagt op til, at en stor portion hovedret stiger med otte kroner pr. dag - fra 47 til 55 kroner. Det svarer til en prisstigning på cirka 17 procent. En almindelig ret stiger med hele 11 kroner, fra 41 til 52 kroner, en stigning på næsten 27 procent, mens en lille hovedret stiger med ti kroner, fra 39 til 49 kroner - cirka 25 procent. I forbindelse med budgetaftalen blev det også gjort klart, at prisen på mad i eget hjem ville blive dyrere som følge af presset på kommunens økonomi. På den måde opnår kommunen en besparelse på 597.000 kroner om året.

