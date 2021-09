Danseorkester fejrer 25 års jubilæum: Vi er drevet af spilleglæde

Det lokale danseorkester LARK har i 25 år haft et erklæret mål: At få folk ud på dansegulvet fra første til sidste nummer. Det er dét, der driver bandet den dag i dag, og det er oplevelsen af glade folk, der danser, som gør, at orkesteret stadig finder glæde ved at sætte gang i både privatfester, firmaarrangementer og koncerter.

- Og de andre har også haft andre orkestre sammen, så alle har spillet i lokale bands. Og på et tidspunkt fandt vi så ud af at lave noget sammen, siger han.

- Vi prøver også at forny os lidt. Numrene er vores håndværk, og det, der driver spilleglæden er at lave en fest for folk og se, at der kommer gang i dansegulvet, siger han og nævner, at eksempelvis Thomas Helmigs "Det er mig, der står herude og banker på" altid får folk til at synge med.