Dansende rektor overraskede gymnasieelever

På Gribskov Gymnasium er eleverne ikke blevet snydt for det traditionsrige »eksamensbingo,« selvom coronavirusset forbyder store forsamlinger, oplyser gymnasiet. Rektor Kristoffer Høy Sidenius overraskede nemlig 3.g og 2.HF eleverne ved at komme dansede ind i deres klasser med fuld musik. På elevernes borde lå nummeret på de fag, de skulle op i til eksamen - i år et noget beskedent udtræk grundet coronapandemien. Selv om der plejer at være lidt mere spænding om eksamensfagene og lidt flere elever samlet til at huje og skrige, lykkedes det rektor at piske en stemning op, mens eleverne bidrog med trommehvirvler og grin.