Skal der være Dannebrog i byrådssalen? Det deler vandene.

Dannebrog i byrådssalen deler vandene

Gribskov - 16. april 2020

Hører Dannebrog hjemme i byrådssalen eller ej? Er det et symbol, der binder danskerne sammen eller et tegn på nationalisme?

Byrådsmedlemmerne fik en af aftenens længste debatter via deres skærme, da emnet blev taget op forleden aften. Forslaget om at udsmykke byrådssalen med det danske flag kom fra Dansk Folkeparti.

- Der er faktisk mange byrådssale, der i dag er udsmykket med Dannebrog. Det er et flag og et symbol, der binder os alle sammen, selvom vi har politiske uenigheder og sådan skal det selvfølgelig være i et demokrati. Dannebrog er også et symbol på demokrati og frihed, så vi vil foreslå, at det sættes op et sted i byrådssalen, indledte Brian Lyck Jørgensen (DF) som også nævnte, at der er Dannebrog i Helsingør og Frederikssunds byrådssale.

Straks herefter meldte en masse byrådsmedlemmer sig på banen for at give deres besyv med og fortælle om deres syn på det danske flag - mange af dem med et lille flag ved deres side.

- Der er mange vigtige dagsordener for tiden, og det her er åbenbart en af dem konkluderede borgmesteren ud fra den talerække, der poppede op på hans skærm.

Bo Jul Nielsen, løsgænger, tog ordet som den første og han var kritisk over for forslaget og slog fast, at Dannebrog ikke skal gøres til centrum for et politisk slagsmål.

- Jeg vil først sige, at jeg elsker Dannebrog, sagde han og nævnte alle de begivenheder, hvor flaget havde været på bordet.

- Men jeg kan ikke stemme for forslaget, da jeg føler, det er symbolpolitik fra DF's sidde. Jeg føler, vi bliver spændt på en vogn af nationalisme, som vi ser flere steder i Europa lige nu. Jeg kan ikke gå med til at misbruge det på den måde. Det er vores allesammens Dannebrog - ikke DF's, sagde han.

Venstres Birgit Roswall slog fast, at alle formentlig holder af Dannebrog, men at hun ikke mener, det bør bruges som udsmykning, men noget, man tager frem, når højtider og andet skal fejres.

- Hvis det pludselig er en fast del af udsmykningen kan jeg være bekymret for, om det mister sin betydning, sagde hun.

Michael Hemming Nielsen, Enhedslisten, mener det er afgørende, hvilken betydning, man tilææger flaget.

- Det skal markere, at vi er i et område med en fælles historik, men ikke være et symbol på nationalisme, som at vi er bedre end alle andre.

Jannich Petersen (V), mente, at man så kunne overveje, om der også skulle være et EU-flag, et flag for rigsfællesskabet, eller måske det bornholmske flag.

- Ellers er jeg afslappet over for det - bare det ikke dækker en hel væk, men står beskedent på en flagstang, sagde han.

Også Pia Foght (S) gjorde opmærksom på en bekymring for, om det bliver symbolpolitik.

Sådan fortsatte argumenterne for og i mod, indtil borgmester Anders Gerner Frost sluttede af med at konkludere, at han arbejder videre med forslaget, som så vil komme på dagsordenen igen på et senere tidspunkt.