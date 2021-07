Addi Andersen på 92 år har været brugt som fodboldekspert af DR under EM-slutrunden. Foto: Anna Hjortsø

Danmarks ældste fodboldekspert på 92: Danmark kan gå i finalen

Gribskov - 07. juli 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

EM-feberen raser i Danmark - og ikke mindst i Ramløse. Her bor en af de trofaste støtter, der har troet på det danske landshold lige fra begyndelsen af EM-slutrunden. Det er Addi Andersen på 92 år, som under turneringen har haft travlt. Hun har givet sine analyser af kampene og dermed fungeret som fodboldekspert for DR - altid med højt humør og smittende latter. Den tidligere landsholdsstjerne fra EM i 92, Flemming Povlsen, har sågar lagt vejen forbi Addi til en fodboldsnak.

- Han var utrolig sød. Det kan man også mærke, når man ser på ham på tv, og det er han også i virkeligheden, siger Addi Andersen, som fortæller, at hun senere på dagen har endnu en aftale med DR:

- Jeg er også blevet spurgt, om jeg er hjemme dagen efter finalen, siger hun, mens hun viser ud til sin udestue med udsigt over Arresø på gården Eghøj i Ramløse, hvor hun bor i den ene længe, mens hendes søn Rudi med familie bor i den anden.

Også Politiken, Billedbladet, Hjemmet og nu den lokale presse har fundet vej til Addi Andersens hjem i Ramløse for at fortælle om hendes store passion for fodbold.

- Jeg synes, det er sjovt, ler hun og fortæller, at interessen for fodbold ikke kommer fra fremmede, men at hendes far var Danmarks første professionelle fodboldspiller i udlandet, i Glasgow Rangers, Carl »Skomager« Hansen.

- Jeg interesserer mig utrolig meget for fodbold, fordi min far var Danmarks første professionelle fodboldspiller, og jeg var meget rundt med ham. Jeg var ked af, at jeg ikke var en dreng, og jeg var så misundelig på min bror, for han kunne godt spille fodbold, men dengang var der ikke pigefodbold. Men man må sige, at kvinderne er kommet godt med og blevet gode nu, siger Addi Andersen.

Sikker på semi Nu ser hun frem mod semifinalen, hvor hun tror på, at Danmark kan gå videre til finalen.

- Det er jo noget tid siden, jeg sagde, at vi nok skulle møde England i semifinalen. Jeg har været sikker på, at Danmark ville komme i semifinalen. Ja, det lyder flot, men i mit lange liv har jeg beundret mange hold, men jeg tror ikke, jeg har beundret et hold så meget, som jeg gør med det danske. Både træneren Kasper Hjulmand og holdet, hvor mange af dem er unge - og oven på det med Christian gik de lidt ned - men de gik jo videre fra gruppen alligevel. De gik videre til semifinalen, som jeg har spået. Englænderne har ikke spillet så godt, så jeg tror sagtens, mine drenge kan vinde, siger Addi Andersen.

- De virker meget uimponerede, de unge drenge, og så har de også de ældre spillere til at bakke op, såsom Delaney og Simon Kjær. Jeg er meget duperet af dem, for de fik et chok, da Christian faldt om, og det er svært at komme over, siger hun.

Hun fortæller, at hendes egen søn har været med til at redde en fodboldspiller, der faldt om i Gladsaxe, og at det derfor har gjort stort indtryk på hende.

Fuld af beundring Når man spørger hende, hvordan hun regner med, at kampen slutter, er hun fuld af forhåbning.

Addi Andersen fra Ramløse er datter af den første danske professionelle fodboldspiller i Danmark Carl "Skoma'r" Hansen. Foto: Anna Hjortsø

- Jeg vil håbe, at jeg sidder og hopper inde i sofaen, så Lucky (Addis hund, red.) er ved at falde ned. Og jeg tror det egentlig. Jeg har været meget heldig med mine tip - det er gået nogenlunde, som jeg har tippet, med den rigtige vinder. Men det er selvfølgelig også held, siger hun.

- Bare det bliver 1-0 i dag er det fint for mig. Men Kane skal vel lave et mål, så det kan også blive 2-1.

Og skulle de ikke vinde, er Addi Andersen stadig fuld af beundring.

- Det er fantastisk, at de kommet i semifinalen. Vi flagede, da de gik videre og det gør vi nok også onsdag aften, siger hun.

Hun afslører, at hun plejer at se kampene alene af hensyn til familien.

- Jeg tror godt, det kan irritere nogen, at jeg råber for meget - det er ikke sikkert, de er interesseret i det, griner hun.

- Men hvis de kommer i finalen, giver jeg middag til hele familien. Så må vi se, om de kommer.

Hvem vinder semifinalerne? Addi er fuld af forhåbning for Danmark. Foto: Anna Hjortsø