Dæmning »elektrificeret«: Bæverne får et rap over snuden

Gribskov - 25. august 2021 kl. 04:03 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Sn.dk har over sommeren fået flere henvendelser om muligt hærværk mod en bæverdæmning i Ellemosen ved Ramløse Å.

Sandheden er dog en anden. For det viser sig, at det er Naturstyrelsen, der står bag »sabotagen« ved dæmningen.

- Det er rigtigt, at vi har været inde og regulere i dæmningens højde, og det er foregået i samarbejde med Gribskov Kommune, siger Niels Worm, vildtforvaltningskonsulent og skovfoged hos Naturstyrelsen Nordsjælland.

Niels Worm er ansvarlig for Naturstyrelsen Nordsjællands bæverprojekt, der startede da tyske bævere blev udsat i 2009, 2010 og 2011. Han fortæller, at bæverne bygger dæmninger, når vandstanden i Arresø ligger under den normalt tilstræbte vandstand.

Våde afgrøder - Det gør den for at opretholde normal vandstand i sit territorium. Og så gør den det, at den bygger en lille smule højere end den normale vandstand i Arresø. Så derfor kan vi godt opretholde den økologiske funktionalitet og regulere vandstanden lidt ned, uden den bliver lavere end den normale vandstand i Arresø.

Den høje vandstand giver dog våde fødder - og afgrøder - hos områdets lodsejere. Det er derfor, dæmningen reguleres, siger Niels Worm.

- Vi har vurderet, at vi godt kan komme lodsejerne i møde, uden det går ud over bæverne, siger Niels Worm og tilføjer:

- De har følt sig generet af den opstuvning af vand, der naturligt kommer i forlængelse af en bæverdæmning.

Villy Nielsen fra Ramløse er en af dem, der har kontaktet Amtsavisen i forbindelse med reguleringen af bæverdæmningen.

Han mistænkte i første omgang hærværksmænd, men har forståelse for, at Naturstyrelsen tilgodeser dæmningens naboer. Allerhelst så han dog, at man lod være.

Lad naturen være i fred - Vi har jo selv inviteret dem, så vi burde ikke jage dem væk på den måde. Jeg synes, vi skal lade naturen være i fred, siger Villy Nielsen.

Før bæveren blev genudsat i Danmark - først i Nordjylland lige inden årtusindskiftet, siden ved Arresø 10 år senere - havde den været uddød herhjemme i 2500 år.

I 2019 har Naturstyrelsen vurderet, at der var 50-60 individer fordelt på 14-16 territorier i Nordsjælland.

Den 13. august har vandløbsmyndigheden i Gribskov Kommune - efter at have konfereret med Naturstyrelsen Nordsjælland - truffet afgørelse om, at bæverdæmningen ikke må fjernes fuldstændig.

Niels Worm forklarer, at det er, fordi der er tale om en primær dæmning.

- Vi skelner mellem primær dæmninger, der er en forudsætning for bæverens overlevelse i området, og sekundær dæmninger, som vi har en lidt mere liberal tilgang til, siger han og fortsætter:

- Denne her dæmning er en primær dæmning. Hvis vi fjerner den fuldstændig og vandstanden i Arresø falder væsentligt, så vil det gå ud over bæverens levemulighed. Længere opstrøms har vi sekundær dæmninger, som vi kan fjerne, hvis de går ud over nogen.

Vandstanden i Arresø har ad flere omgange været under normalen i løbet af 2021. Den 8. juli målte Gribskov Kommune vandstanden 21 centimeter under flodmålet.

Et rap over snuden I løbet af sommeren har Naturstyrelsen haft en skovløber nede for at regulere - altså fjerne grene og kviste – dæmningen flere gange ugentligt.

Det er der nu sat en stopper for. Med strøm.

- Vi har sat en eltråd med svag strøm op på tværs af dæmningen, så vi kan holde den nede i højde, siger Niels Worm og fortsætter:

- Så får den et lille rap over snuden, og vi kan spare en masse besøg derned, uden at det går ud over bæveren.