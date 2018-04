Se billedserie Koncentration og stilhed i spillerlokalet. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DM afvikles netop nu i dyb tavshed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DM afvikles netop nu i dyb tavshed

Gribskov - 07. april 2018 kl. 17:47 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er Danmarks bedste billardklub. Derfor.

Thomas Bræck, 43, bor på Amager. Men hver torsdag starter han bilen og kører til Vejby for at spille billard. I dag står han ved bordene med mulighed for, når weekenden er ovre, at kunne kalde sig Danmarksmester.

- Jeg spillede først i København sammen med mine forældre og kom da rimeligt højt op. Vi mødte Vejby temmelig tit - og de blev ved med at slå os. Og så sluttede jeg mig til sidst til dem, fortæller han.

Thomas er den eneste Vejby-medlem blandt de 24 spillere, der går op imod hinanden denne weekend til DM. Men ifølge ham er det nærmest en tilfældighed, at det er ham, der står i spillerrummet. Der er mindst tre-fire andre spillere, der er lige så gode som ham, siger han.

- Vi kæmper med om medaljerne hvert år og det sociale er helt i top, siger han.

- I dag er det vind eller forsvind for mig. Jeg er med lige der, hvor det er sjovt.

Vi taler udenfor under åben himmel - og nu skal Thomas ind i det tavse spillerrum til bordene, hvor der spilles keglebillard på de grønne klæder.

I selve spillerrummet er der helt tyst og koncentration. Kun klanket, når en ball rammes af køen bryder stilheden - og så dommerne, der tæller. Tilskuerne må gerne være her - hvis de holder mund. Men ellers sidder de lige udenfor. På rad og række. Her kan de gennem store ruder se turneringen live. I samme rum står de to store pokaler, som søndag skifter ejer.

Og vil man endnu længere væk - derud hvor det er tilladt at drikke et glas rødvin og ryge en smøg - er der forgangen til idrætshuset i Vejby. Her sidder et halvt hundrede tilskuere med blikkene rettet mod de store skærme der er opstillet. Hertil streames der live fra selve spillerrummet.

- Det er noget ret nyt, der er kommet til det sidste år, forklarer formand for Vejby Billard, Carsten Andersen.

Carsten Andersen spiller ikke selv med i DM (»Uha nej, det er jeg ikke god nok til«), så han har tid til en improviseret rundvisning, der også inkluderer kommentatorrummet.

- Vi har kamera på alle borde og også professionelle kameraer i lokalet. Man kan herfra følge med på DBU's, på Youtube eller på klubbens hjemmeside.

Vejby Billard Klub har cirka 50 medlemmer - men er, som Carsten Andersen formulerer det »resultatmæssigt en stor klub«. For få år siden afholdt de DM for hold, og det er særligt her, klubben er stærk. Det er ti år siden, der har været afholdt dm i individuel i Vejby. Dengang var det i anledning af klubbens 40 års fødselsdag - og nu altså 50 års jubilæet, som er til juni.

Turneringen slutter med finalespillene søndag.