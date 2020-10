Lisa Kjer Andersen har vundet guld i DM for Trec-ridning. Pressefoto

DM: Guld i ridning til lokal rytter Lisa Kjer Andersen har vundet guld

Det var en fantastisk oplevelse for den lokale rytter.

Sidste år vandt Lisa Kjer Andersen sølv, men i år lykkedes det sammen med sin hest Macimo at steppe op på øverste skammel og tage guldet med hjem til Græsted.

I weekenden 18. til 20. september blev DRF-mesterskabet 2020 i 'Trec' afholdt for anden gang.

- Men det, der betyder endnu mere, er at høre andre bagefter fortælle, at de synes, det er en fornøjelse at se mig ride disciplinerne.

Jeg er stolt af, at folk synes om den måde, jeg gør det på, og jeg er glad for at være en god rollemodel og inspirationskilde, siger Lisa Kjer Andersen.