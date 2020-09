DF forlader budgetforhandlinger - Konservative er i tænkeboks

Brian Lyck Jørgensen, siger farvel til budgettet.

Gribskov - 22. september 2020 kl. 10:39 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti har mandag aften valgt at forlade budgetforhandlingerne. Det oplyser Brian Lyck Jørgensen, partiets medlem af byrådet, samt formand for partiforeningen, Michael Rerup, i en pressemeddelelse. Partiet begrunder deres exit med, at de har ønsker til budgettet, der ikke kan imødekommes, herunder et ønske om at blive medlem af Økonomiudvalget.

- Vi synes ikke, det er rimeligt, at vi holdes ude fra Økonomiudvalget - vi mener, alle partier bør være repræsenteret i ØU. Dette har vi nævnt allerede i de indledende samtaler med borgmester og 1.viceborgmester, samt ved førstebehandlingen af budget 2021-2024, lyder det.

Over for Frederiksborg Amts Avis forklarer Brian Lyck Jørgensen, at der udover pladsen i ØU var et andet ønske, som man ønskede opfyldt - nemlig at tilbyde tøjvask og rengøring hver 14. dag til de borgere, der modtager praktisk hjælp fra hjemmeplejen.

- Det er et to-årigt budget, vi lavede sidste år, men der er kommet ændringer, herunder at vi ikke længere har en plads i Økonomiudvalget, som må være en forudsætning for at samarbejde bredt. Derudover var noget af det, vi lagde vægt i forhandlingerne i går aftes, at der er kommet en corona i mellemtiden - og derfor bør der igen være tøjvask og rengøring hver 14. dag i stedet for hver tredje uge, som det er i budgettet. Vi havde finansieringen til dette på plads, siger Brian Lyck Jørgensen.

- Vi foreslog, det skulle finansieres ved at spare en million kroner på konsulenter og fjerne en million kroner fra Munkeruphus, og så ville vi have fjernet 1,2 millioner kroner i effektivisering på jobcenter og 360.000 kroner fra Haver til maver, uddyber han.

Så selvom aftalen fra sidste år var en to-årig en af slagsen, ville Brian Lyck Jørgensen altså ikke være med mere.

- Rengøring og tøjvask hos de ældre var to centrale punkter. Der er mange ældre, der tilkøber rengøring, fordi de ikke synes, hver tredje uge er nok. Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt længere, siger han.

DF nævner også, at man ønsker em genopretningplan for økonomien i ældreplejen, projektet Nordkystens Fremtid sat på pause, og en oprydning i udgifter til »rapporter, undersøgelser, og brug af eksterne konsulenter, samt milliontilskud til kulturinstitutioner.«

Konservative tænker

Trine Egetved fra Det Konservative Folkeparti har også tidligere udtrykt ønske om at få en plads i Økonomiudvalget. Men indtil videre sidder hun stadig med ved forhandlingsbordet, siger hun tirsdag formiddag.

- Vi har ikke truffet nogen beslutninger endnu, men vi er gået i tænkeboks oven på mødet. Spørgsmålet er, om der er interesse nok for at løse de problemer, der er opstået det seneste år. Vi lavede selvfølgelig en to-årig aftale, men jeg synes, der er dukket for mange ting op undervejs til at vi bare kan køre videre, siger hun.

Hun peger blandt andet på, at der skal flere midler til inklusionsindsatsen på folkeskolerne.

- Der er lavet et kæmpe analysearbejde på skolernes økonomi og hvor mange penge, der er til rådighed, og jeg håber, det er et wake up call for andre end mig i forhold til, hvor presset økonomien er i folkeskolerne, siger hun.

- Hvis vi skal løse udfordringerne med merudgifter på specialområdet, skal der være flere midler at inkludere børnene for, mener hun.

At hverken Konservative eller DF er repræsenteret i Økonomiudvalget skyldes i øvrigt, at Jonna Præst er gået fra DF til Nytgribskov, mens Jesper Behrensdorff har forladt Konservative - ligeledes til fordel for Nytgribskov.