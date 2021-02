DF: Vi godkender ikke kommuneplan

Vi vil gerne takke de mange høringssvar til forhøring af kommuneplanen. Det er ret tydeligt, at der er flere problematikker i den fremlagte kommuneplan.

Først og fremmest vil vi gerne takke de over 1000 online underskrifter, der er samlet ind, til modstand for centerområdet i Gilleleje, som ønskes fjernet fra området mellem Kystvejen og Bøgebakken, dernæst også de mange høringssvar som går på centerområdet udvides til det meste af havnen, heller ikke ønskes.

Det er tydeligt at borgerne ønsker en plan for området vest for rundkørslen, gerne en dagligvarebutik.