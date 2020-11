"Med denne vedtagelse er der nu en klar politisk udmelding om at bevare de seks folkeskoler i Gribskov Kommune," skriver Allan Nielsen (S) i sit debatindlæg. Modelfoto: Adobe Stock Foto: pololia - stock.adobe.com

DEBAT: Styrkelse af fællesskabet

Gribskov - 30. november 2020 kl. 16:35 Af Allan Nielsen (S) medlem af børne-, idræts- og familieudvalget Kontakt redaktionen

På mødet den 17. november i udvalget BIF (Børne, Idræts- og Familieudvalget) vedtog udvalget en ny tildelingsmodel af resurser til kommunens seks folkeskoler. Den vedtagne styringsmodel for skolernes økonomi gælder fra skoleåret 2021/22 og er en klasse- og elevtalsbaseret tildelingsmodel.

Det er en god beslutning!

Værdimæssigt bygger modellen på fællesskabet (skolen og klassen) som en grundlæggende værdi, og dermed er den et opgør med den nuværende tildelingsmodel, der er en (næsten) ren elevtalsbaseret tildelingsmodel, der bygger på individet (eleven) som grundlæggende værdi.

Tildelingsmodellen indfrier også et stort ønske om mere forudsigelighed og gennemskuelighed i resursetildelingen til skolerne, end det er tilfældet med den nuværende tildelingsmodel.

Det er vigtigt for bedre at kunne styre budgettet såvel på den enkelte skole som samlet for det kommunale skolevæsen.

Med denne vedtagelse er der nu en klar politisk udmelding om at bevare de seks folkeskoler i Gribskov Kommune.

For Socialdemokratiet er folkeskolen i lokalområdet vigtigt. Det er med til at gøre kommunen attraktiv at flytte til, og ikke mindst, at bo i. Folkeskolen i lokalområdet er et naturligt samlingssted.

Når dette er sagt, står spørgsmålet tilbage om resurserne (økonomien). Har vi penge nok til skoleområdet? En ny styringsmodel løser ikke det altoverskyggende problem om økonomi. Der er behov for flere resurser til undervisningsopgaven, særligt til almenområdet, der er blevet udhulet såvel i indeværende som i sidste byrådsperiode.

Derfor er der behov for en god og inddragende dialog med skolebestyrelserne, skolelederne og de ansattes fagforeninger om resurserne/økonomien til skolerne. Denne dialog er vigtig, hvis vi som udvalg vil have følgeskab fra brugerne, når byrådet i kommende år skal træffe afgørende beslutninger i forhold til skoleområdet.

For Socialdemokratiet er ambitionen, at vi som minimum bør ligge på landsgennemsnittet for almenundervisningen, når det handler om resursetildeling.

Nu er der blevet vedtaget en ny tildelingsmodel. Det er et vigtigt afsæt for det videre arbejde. Tak for de mange høringssvar og den gode dialog med skolerne her i sensommeren og i efteråret.