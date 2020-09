DEBAT: Nej til sortering i 10 fraktioner

Dansk Folkeparti

Regeringen og et stort flertal i Folketinget har tilbage i juni vedtaget, at der skal sorteres i mindst 10 fraktioner. Tiden er knap, og vi mener, det er alt for hurtigt disse tiltag sættes i værk. Kommunerne burde have mindst én byrådsperiode til at få implementeret dette, både i forhold den økonomiske del, men også hele omstillingen, blandt andet hos boligselskaberne i kommunen - der er mange steder etableret den såkaldt 'Molok'-ordning, som er nedgravede affaldskuber, disse er etableret for under fem år siden. Nu kan boligselskaberne gå i tænkeboks i forhold til, hvordan affaldspladserne nu skal indrettes? Det vil samtidig være en omkostelig affære, hvor udgiften til dette pålægges direkte til lejerne.