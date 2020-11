Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Kom nu ind i kampen, Gribskov

Gribskov - 27. november 2020

Kære politikere, jeg flyttede fra Gentofte til Gribskov kommune for et år siden.

I januar var vi til et flot arrangement på rådhuset, hvor alle de nye tilflyttere var inviteret. Det blev en hyggelig aften med god mad og taler af bl.a. borgmesteren.

Jeg lagde specielt mærke til Anders Gerners visioner for kommunen - hans forbillede var Bornholm, som er kendt for deres små gourmet- og bæredygtige virksomheder, som lokker al slags turisme til - dette ville han også gerne have, at Gribskov blev associeret med.

Jeg elsker at bo i kommunen på grund af naturen, og alle de søde mennesker, jeg møder via mit arbejde som ny café-ejer her i Rågeleje, men skal Gribskov fremadrettet være en gourmet, turist, børnevenlig og bæredygtig kommune, så er der en vigtig ting, der mangler: CYKEL-STIER!

Indtil jeg flyttede til Rågeleje, cyklede jeg til det meste, og jeg troede, at selv om jeg flyttede på landet og fik en bil til de lange distancer, så kunne jeg fortsætte med at cykle til de steder, der lå tættere på - men nej, det er jo livsfarligt at cykle heroppe!

Der er ingen rigtige cykelstier, og bilerne kører for vildt!

Hvorfor er det så svært at finde penge til bare at udvide vejen 1 meter i hver side, så der er plads til cyklisterne?

Kom nu ind i kampen, Gribskov og tænk bæredygtigt - ved blandt andet at etablere sikre cykelstier, så borgere og turister - store som små - kan cykle sikkert fra by til by. Ligesom man kan på Bornholm!

