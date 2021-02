Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: 'Hver gang der bygges nyt, burde kommunen undersøge om cykelsti er mulig' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: 'Hver gang der bygges nyt, burde kommunen undersøge om cykelsti er mulig'

Gribskov - 14. februar 2021 kl. 11:00 Af Spidskandidat Jens Rane Holck (SF) Kontakt redaktionen

Forleden faldt jeg på min cykel. Og kiggede straks over skulderen. Var der nogen der så det? Nej. Heldigvis. Og så. Forfængelighed. Eftertanke.

Jeg havde ikke hjelm på, og det burde jeg nok. Men der var ingen skade sket. Jeg kender ellers alt for mange, som har slået deres hoved og døjer med mere eller mindre voldsomme udgaver af hjernerystelse. Nogle taler om en folkesygdom. Problemet er jo især at de færreste kan tage sig tid til at slappe nok af til at helbrede rystelsen med hvile.

Men vi kan gøre noget andet. Vi kan forme vores kommune så færre falder og får hjernerystelse. Det er der god logik i. Hver gang der bygges nyt, burde kommunen undersøge om cykelsti er mulig og ønskelig.

Skulle jeg være med til at udpege gode betalere, politisk, så er McDonalds et bud. De vil gerne glæde heldige Helsingeborgere med en restaurant. De vil sikkert også gerne forrest i køen til sagsbehandling (som jo ellers halter lidt for os hjemmeboende og lur mig om ikke de kommer det) og ovenikøbet skænke os et kæmpe skilt ude ved Kildevejen, som kommer til at kræve en lokalplansændring. Det kommer til at se herrens ud! Lad dem bekoste en cykelsti med lys på, så HUC-eleverne kan finde vej, trygt og på cykel. Og hvad med en cykelbro over Kildevejen til Bryggerengen mens vi er i gang. Det kommer desværre nok ikke til at gå fremad for folkesundheden med den gyldne måge i byen. Men hvad er bedre end at sætte tænderne i en burger, man faktisk har fortjent, fordi man har været i svømmeren, været ude at rejse eller - måske, simpelthen, er cyklet til sin fastfoodrestaurant.

Når vi vil have cykelstier og trafiksikkerhed i SF Gribskov, så er det fordi alle i kommunen skal have mulighed for at cykle og færdes trygt. Vi har hverken råd til at miste nogen i trafikken, gøre nogen til gerningsmænd på vej til arbejde eller til at folk passiviseres med fx hjernerystelse. Cyklisme og motion som trafikform er netop sundt for klima og folkesundhed. Og tryghed på skolevejen, turen til toget, til arbejde, det er opskriften på det gode liv i hverdagen. Vi cykler trods alt mest af alt fordi vi vil. Det er skønt.

Lad os bygge en kommune, hvor det bliver nemmere og tryggere at cykle.

Vi former vores politik netop nu, så borgerne via SF kan stemme nye tanker ind i kommunen til kommunalvalget. Vi har spurgt Gribskov cyklistforbund om hjælp, men vi vil også meget gerne høre dine tanker om trafiksikkerhed for bløde trafikanter og cykelstier. Skriv fx på facebook, SF Gribskov.

