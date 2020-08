Trine Egetved og De Konservative mener, at Nyt Gribskov er i gang med at forvandle Gilleleje til et nyt Vesterbro. Det er sidstnævntes Jesper Behrensdorff dog langt fra enig i. Foto: Lars Christiansen Foto: BO NYMANN bo@nymann.nu

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hokus, pokus - Trine i fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hokus, pokus - Trine i fokus

Gribskov - 21. august 2020 kl. 15:33 Af Jesper Behrensdorff, Byrådsmedlem, NytGribskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trine Egetved (Konservative) forsøger i flere indlæg med stor iver at give det indtryk, at den udviklingsplan for Gilleleje Syd, som et flertal i udvalget Udvikling, By og Land vedtog i tirsdags, er igangsættelsen af en lokalplan for området. Intet er mere forkert. Senest har hun sat sig selv i spidsen for en underskriftsindsamling for at protestere mod tankerne for området med samme opmærksomhedskabende, men desværre fordrejede, udgangspunkt.

Lad os lige slå fast: Det er en udviklingsplan for området, der indeholder forslag til blandet byggeri af både ejer-, leje- og almennyttige boliger af forskellig karakter, beskrivelser af natur, grønne områder m.m. Og ja - i udviklingsplanen indgår også forslag om, at cirka en tredjedel af de 17.000 etagemeter bygges som punkthuse på 4-5 etager i den nordligste del af området ud mod Parkvej. En udviklingsplan er dog langt fra en lokalplan. Det er en vision for et område, og den efterfølgende detailplanlægning med lokalplanen for øje bliver naturligvis ikke realiseret uden dialog med borgerne. Så langt er vi bare slet ikke.

Jeg stemmer derfor ikke imod en forestående dialog, der muligvis kan bidrage til udvikling af vores kommune. Jeg underskriver derfor heller ikke en underskiftindsamling, der baserer sig på skitser og visionære tanker for området i en meget tidlig fase. Den adfærd som byrådspolitiker tror jeg i øvrigt næppe vækker seriøsitet og interesse blandt de ejendomsudviklere, vi som kommune har så meget brug for.

Jeg vil derimod gerne realisere Gilleleje Syd som en ny bydel, der tilgodeser boligbehov for både egne og udefrakommende skatteborgere i alle aldre i dialog med borgerne. Her har vi bl.a. en enestående chance for at sikre børnetallet til at have en veldrevet Gilbjergskole lige om hjørnet. Hokus, pokus, her er mit fokus.