DEBAT: Her er visionen for Møllebakken

Gribskov - 28. november 2020 kl. 07:11 Af Formand, Boligselskabet Nordsjællands bestyrelse Kontakt redaktionen

Peter Olesen kom med sin dom over Møllebakken i Ugeposten den 11. november og spurgte, om det virkelig er visionen for Helsinge. Som bygherre og afsender på nybyggeriet vil Boligselskabet Nordsjælland gerne fortælle den egentlige vision for Møllebakken og komme med nogle vigtige korrektioner.

Det nye boligområde i hjertet af Helsinge skal ses som en samlet bebyggelse bestående af både almene lejeboliger og private ejerboliger. Første etape er stort set færdig, og inden for få uger flytter de første beboere ind. Som altid i en byggesag har det til tider været en svær fødsel, men når vi står her og ser de færdige boliger og møder de mange spændte og interesserede kommende beboere, så har det været alle timerne og al sliddet værd.

Trods konkurs hos totalentreprenøren og deraf følgende udfordringer er byggeriet stadig tro mod den oprindelige vision for boligområdet: En bebyggelse, som fungerer med den eksisterende bykerne, men som også har sit eget udtryk og sin egen stemning. Ved alle nybyggerier foreligger en lokalplan, som skal overholdes, hvilket også har været tilfældet på Møllebakken. Tætheden udspringer af de udlagte byggefelter, bygningstypologier og bygningshøjder, som netop fremgår af lokalplanen, hvor det har været intentionen at skabe en række tætte attraktive by- og haverum, som beboerne kan bruge til fælles samvær.

Alle 113 arkitekttegnede lejeboliger får enten egen altan, fransk altan eller terrasse mod syd eller vest, uanset om det er lejlighederne eller rækkehusene i tre plan, i modsætning til hvad Peter Olesen noterer sig. Det er kun de syv små studieboliger, der får fransk altan - alle andre boliger får adgang til eget uderum, da det netop har været vigtigt for os at give beboerne mulighed for at kunne komme ud på egen altan eller terrasse.

Ligeledes har det været vigtigt at skabe gode betingelser for lysindfald, og det er lykkedes at opføre en række boliger, som enten er gennemlyste eller har lysindfald fra to verdenshjørner, så man opnår mulighed for at opleve lysets vandring hen over dagen.

Det undrer os, at nogen vil fælde dom over byggeriet, inden det står helt færdigt. Der vil gå måneder, inden alt er klar, og det grønne på fællesarealerne spirer frem. Og endelig skal vi huske på, at det er beboerne, der skal give Møllebakken liv. Det er deres vurdering af, om Møllebakken lever op til visionen, der betyder allermest for os som boligselskab.