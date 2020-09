Eksisterende offentlige stier som Hessemosestien bør skiltes, fremhæver Lars Erik Larsen.

DEBAT: De snedige cykelstier

Gribskov - 19. september 2020 kl. 07:10 Af Mårum, Stifinder Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronasommeren har utvivlsomt fået flere ud at vandre og cykle i Gribskov Kommune. Dette har også afspejlet sig i nogle artikler og indlæg her i Ugeposten.

Særligt hæftede jeg mig ved artiklen om de problemer, som Arne Hamborg havde med cyklister, som drønede over den private grund og ind i Valby Hegn. Sagen var, at cyklisterne fulgte vejvisning via såkaldte Apps. Jeg har tjekket, at der på den meget populære app ViewRanger faktisk er tegnet en stiplet linje, som angiver sti, ind her over nævnte ejendom. Problemet er, at disse apps opdateres af brugerne af appen, og offentlige myndigheder herved har mistet kontrollen over adgangsforhold. Arne Hamborg kan enten prøve at kontakte udgiveren for at få signaturen slettet eller prøve selv at blive bruger og rette.

Et andet indlæg i Ugeposten handlede om, at de snedige stier, jeg beskrev omkring Rusland måske burde være forbeholdt fodgængere. Nu skrev jeg jo faktisk, at man skulle trække cyklen gennem dette område, men grunden til, at jeg valgte at cykle ned ad Petersborgvej til Tegners Skulpturpark, var at Villingerødvej er alt for farlig at cykle på - og at gå langs, for den sags skyld. For at gøre det mere sikkert at færdes til fods og på cykel, og for at forhindre færdsel over private arealer, er der brug for cykelstier langs de farlige veje som f.eks. ved Villingerød, men også andre steder så som Dronningmølle og mellem Heatherhill og Rågeleje. Sådanne anlæg er dyre, men bør laves på sigt.

Noget der er meget billigt, og som kan implementeres her og nu, er skiltning af de eksisterende offentlige stier. Der er f.eks. en fin sti ind til Gribskov fra Ny Mårumvej (også en vej, der mangler stier langs), som hedder Hessemosestien. Der er bare ikke mange, som kender denne sti. Jeg foreslår, at sådanne offentlige stier forsynes med skilt med navn på stien, og hvor stien fører hen, i nævnte tilfælde til Gribskov. Så er der måske en mulighed for, at disse stier bliver brugt fremfor færdel over private grunde.

Jens Erik Larsen er cykelentusiast og har tidligere vist vej til alternative cykelture i Gribskov