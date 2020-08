Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Åbent brev til borgmesteren - om en lukket sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Åbent brev til borgmesteren - om en lukket sag

Gribskov - 18. august 2020 kl. 15:00 Af Leif Tang Lassen, formand for Gilleleje lokalråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Anders

Som borger i Gribskov kommune undres man ofte over, hvad der ikke oplyses om i vores kommune.

Der går rygter om, at pyramidekomplekset, Vesterbrogade 54-56 i Gilleleje, nu er endeligt solgt. Og der går rygter om, at køber har fået en udvidet ret til brug af de kystnære, fredede grunde nedenfor Pyramiden. Vi er nødt til at skrive, at der tales om det i krogene, for vi er ikke oplyst. Borgerne er oprørte!

Når borgerne i Gilleleje indbyrdes taler om sagen, er det fordi mange indbyggere er af den opfattelse, at disse bygninger bør være offentligt ejede og bruges til almennyttige formål (vandrerhjem, centralt beliggende ældrepleje, hospice eller andet). Bygningerne er solide, arkitektonisk flotte og ligger på den mest fantastiske grund og har altid været en central offentlig del af byen (alderdomshjem og rådhus).

Disse synspunkter er ikke nye, de har mange gange været præsenteret for vore politiske beslutningstagere - som desværre ikke har vist dem sympati.

Hvis rygterne om et endeligt salg er korrekte, så må man konstatere, at borgerne ikke oplyses på almindelig demokratisk vis. Det er ufint!

Den betingede købsaftale, underskrevet af begge parter den 22/12 2016, er kendt, men kan ikke gennemføres på grund af overfredningsnævnets beslutning om, at det fredede areal på den bagerste parkeringsplads ikke må bebygges.

En eventuelt ny købsaftale kan senest være besluttet den 8/6 2020 i økonomiudvalget. Mødedagsorden for denne dato indeholder 6 lukkede punkter, dvs. at det ikke nævnes, hvad de omhandler, og at beslutningerne heller ikke føres til referat. Hvorfor har byrådet besluttet denne voldsomme lukkethed, som gør, at ingen borgere aner, hvad der foregår? Kunne det ikke være anført i dagsordenen, at udvalget skulle beslutte sig endeligt om pyramidekomplekset? Og kunne den politiske beslutning ikke være nævnt i referatet? Ingen af delene ville røbe noget om forhandlingsforløbet eller dets indhold.

Vi kan, som nævnt, kun gætte på at ovennævnte sag er blevet afsluttet på denne dag i juni, og vi kan konstatere, at der nu er gået mere end 2 måneder uden nogen form for oplysninger om salget og eventuelt nye brugsbetingelser.

Vi, især Gillelejeborgerne, savner tilbundsgående oplysninger om hele sagens forløb. Som borger får man let den idé, at sagsforløbet er forsøgt hemmeligholdt - gemt bort i sommerferieaktiviteter. Hvornår bliver vi informeret?