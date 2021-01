Cyklende tyv på spil: Kom to gange samme nat

Det blev et større udbytte, som en mand slap afsted med, da han ad to omgange stjal værktøj fra et skur tilhørende et sommerhus beliggende Ved Skrænten i Gilleleje.

Det blev anmeldt klokken 12.53 torsdag, at han samme nat var kommet cyklende til stedet mellem klokken 01.25 og 03.30. Han slap væk med en større mængde elektrisk værktøj, lyder det i politiets døgnrapport.