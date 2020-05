15052020 Genre Corona Covid 19 Coronakrise fra Egedal Centret i Stenløse den 15. maj 2019. Foto: Allan Nørregaard

Covid19 konstateret på botilbud

En medarbejder på Vega Botilbud i Helsinge smittet med Covid19.

Gribskov - 27. maj 2020 kl. 12:50 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle medarbejdere på Vega Botilbud bliver i de kommende dage testet for Covid19. Det sker efter, en medarbejder på stedet er testet positiv for sygdommen.

Ud fra et forsigtighedsprincip vil alle medarbejdere og beboere blive testet i de kommende dage. Smittetilfældet får umiddelbart ikke konsekvenser for genåbningen. Det skriver Gribskov Kommune i en meddelelse.

De oplyser også, at det er konstateret tirsdag, og sygdommen er registreret hos en medarbejder, som har nået at have kontakt til enkelte beboere før smitten blev konstateret.

- Vi har nu det første registrerede tilfælde på et botilbud. Det betyder, at vores beredskabsplan ved smitte er trådt i kraft. Det medfører en målrettet indsats for at inddæmme og stoppe spredningen, siger velfærdsdirektør Per Ullerichs.

Nu går Sundhedsstyrelsens procedure om testning og inddæmning for at forebygge et udbrud i gang. Her anbefales det, at ud fra et forsigtighedsprincip, skal alle borgere og personale, der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter syv dage.

Det anbefales yderligere, at man med syv dages mellemrum gentager testning af borgere og personale, der testes negative indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde af smitte.

Ud over testning ser man på antal beboere og eventuelle behov for isolation af områder samt eventuelle besøgsrestriktioner.

Vega Botilbud oplyser, at de pårørende er underrettet. På baggrund af de tests, som er gennemført på nuværende tidspunkt, har man hjemsendt den Covid19-positive medarbejder.

Tilfældet på Vega Botilbud betragtes umiddelbart som et enkeltstående tilfælde, som inddæmmes, og derfor ikke har betydning for genåbningen af Gribskov Kommune.

- Vi følger situationen meget tæt og tager løbende de nødvendige forhåndsregler. Som udgangspunkt tror og håber vi, at dette kan betragtes som et enkeltstående tilfælde, siger Per Ullerichs.