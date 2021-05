Coronavenligt løb for børn i Valby Hegn

I den kommende uge, 8.-16. maj, er det den lokale orienteringsklub THOK, der står for at lave børnevenlige SkovCup-baner i Valby Hegn med start fra den første P-plads på Løgelandsvej. Posterne vil hænge i skoven til fri afbenyttelse.

Der vil være en klapvognsbane på 2,6 km med 13 poster, som udelukkende vil bevæge sig rundt på de større og mere jævne stier, så det er muligt at medbringe en form for køretøj til sit barn.

Gratis - men støt gerne

Det er gratis at deltage, men hvis man gerne vil støtte orienteringsklubbernes arbejde med at arrangere disse SkovCup-løb for børn og unge, opfordres man til via MobilePay at overføre 20 kr. pr. printet kort til SkovCups MobilePay: 50590. jesl