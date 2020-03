Coronaen sætter stort forskningsprojekt i bero

Onsdag skulle repræsentanter for Museum Nordsjælland, Nationalmuseet og Aarhus Universitet have holdt borgermøde i Søborg Forsamlingshus. Her ville de have fortalt om et stort forskningsprojekt, som beboerne i Søborg ikke kan undgå at blive vidne til gennem de næste cirka fire år.