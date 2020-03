Corona-smittet var til bryllupsfest med 100 andre

Se billedserie Bryllupsfesten blev holdt i Valhalla. Billedet er fra et marked, som har været holdt samme sted. Foto: Lars Skov. Foto: Lars_Skov

Gribskov - 12. marts 2020 kl. 13:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den daglige leder af forsamlingshuset Valhalla i Blistrup Torben Christiansen ønsker ikke at udtale sig, om serveringspersonalet ved en bryllupsfest, er blevet testet for corona efter, at de i lørdags var med til at servere for en corona-smittet gæst, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

»Når man skal giftes og holde bryllupsfest drømmer man om den helt perfekte uforglemmelige dag. I Nordic Park ligger Valhalla midt i vores imponerende grønne omgivelser med søer og amfiteater, og skaber helt unikke rammer for jeres store dag....« Sådan står der på VisitNordsjællands hjemmeside om NordicPark - der er indrettet på det område ved Blistrup, hvor Nordsjællands Sommerpark tidligere lå.

Teksten på hjemmesiden er en af årsagerne til, at et brudepar i lørdags netop valgt at holde bryllupsfesten i Nordic Parks Valhalla, der kan lejes som selskabslokale.

Blandt gæsterne var også brudens forældre, som ugen før var kommet hjem fra skiferie i byen Ortissei (Urtijëi ) i Syd Tyrol. Da de tog på ferie var området ikke ét af dem, som Udenrigsministeriet frarådede udrejse til.

Det er det blevet efterfølgende.

Efter bryllupsfesten opsøgte brudens forældre deres private læge, der fik dem undersøgt for corona-smitte. Testen viser nu, at brudens mor var smittet med den frygtede virus, mens testen for brudens far var negativ.

Den daglige leder af Nordic Park ønsker ikke at oplyse noget om festen eller om det personale, som var tilstede ved festen.

- Jeg udtaler mig aldrig om kundeforhold. Jeg kan kun sige helt generelt, at Valhalla i Nordic Park fungerer som et forsamlingshus. Hvis man vil holde fest her, er det faktisk kun en skal, man lejer. Hvad der ellers sker inde i lokalet eller hvordan er ikke noget, vi har med at gøre.

- Er Nordic Parks personale blevet testet for corona-smitte efter festen?

- Som sagt ønsker jeg ikke at udtale mig om noget som helst, siger Torben Christiansen til Frederiksborg Amts Avis/sn.dk.