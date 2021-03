Corona-smitte: Gribskov på ø-niveau

For hele perioden ligger Gribskov som nummer 33 ud af landets 98 kommuner.

De tre øer - sammen med Langeland - har indtil videre klaret sig gennem epidemien med færrest smittede, altså siden man begyndte at teste for corona-virus i Danmark - den 27. januar.

Kun fem kommuner har færre smittede set i forhold til indbyggertallet end Gribskov. Her ligger øerne Læsø, Ærø og Fanø lavest med nul smittede.

Udover Læsø, Fanø og Ærø ligger nabokommunen Halsnæs og Lemvig tirsdag som de eneste under Gribskov i antal smittede per 100.000 indbyggere. Her er incidenstallet henholdsvis 6,4 og 20,3.