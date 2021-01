Corona-ramt plejehjem: Det lysner

Det har været nogle særdeles hårde måneder for beboere og ansatte på plejecenteret Trongården. Siden december har et corona-udbrud været i gang på plejehjemmet. Det har nu kostet tre borgere livet.

Men det ser nu ud til at gå den rigtige vej, oplyser centerchef i Gribskov Komme, Mette Bierbaum.

- Det går bedre. Smittetallene er for nedadgående, både for borgere og medarbejdere, siger Mette Bierbaum.

Således er der lige nu to borgere der er smittet, samt fem fastansatte og tre timelønnede medarbejdere. Det tal har været stabilt i nogle dage.

- Der er ikke kommet nye smittede til i de seneste podesvar. Så det går den rigtige vej, og det er vi meget taknemmelige for. De har ydet en kæmpe indsats på Trongården for at inddæmme udbruddet, siger Mette Bierbaum.