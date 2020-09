Corona rammer skole: Tre klasser sendt hjem

Tre klasser fra Gilbjergskolen i Blistrup er blevet sendt hjem, efter to elever er blevet konstateret smittet med corona.

- Da begge 6. klasser har været på lejrskole i forrige uge, er hele årgangen (30 elever) samt 3 medarbejdere hjemsendt med henstilling om at blive testet," skriver Gribskov Kommune på sin hjemmeside.

En elev i 7. klasse på samme skole er ligeledes blevet testet positivt for corona. Også her er klassen og de medarbejdere, der har været i klassen, blevet sendt hjem med besked om at blive testet.