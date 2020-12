Fiskernes formand Jan Nordahl (t.v.) og auktionsmester Lasse Nordahl (t.h.) fra Gilleleje fortæller, at priserne for luksusfisk i denne uge er faldet drastisk. Foto: Allan Nørregaard

Corona presser prisen drastisk ned

Priserne på de dyre fisk som jomfruhummer, pighvar, slethvar og søtunger er nemlig faldet drastisk. Det er sket efter, at det mandag blev meldt ud, at 38 kommuner, herunder de nordsjællandske og København, delvist blev lukket, herunder restaurationsbranchen.

Den nyeste nedlukning i julemåneden gør ikke tingene nemmere i et år, der har været i coronaens tegn - hvilket går ud over de fleste danske erhverv.

- Der er ingen tvivl om, at jo tættere vi kommer på jul og nytår, jo mere køber det danske marked ind af de dyre fisk, som vi plejer at eksportere til sydeuropa, siger Lasse Nordahl.

Og selvom det er i Spanien, Frankrig og Italien, man finder de største og vigtigste markeder for Gilleleje Havn, så har det også en betydning, at efterspørgslen fra de københavnske restauranter falder, fortæller Lasse Nordahl.

- Det er blevet et langt bedre marked for os de sidste par år med blandt andet jomfruhummer. Og de var begyndt at købe ind til de næste par weekender, fordi det er de gode uger her i november og december.