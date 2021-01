Corona på plejehjem: Her er flest smittet lige nu

Lige nu er fem medarbejdere på plejecenteret Trongården i Vejby konstateret smittet med coronavirus. På Helsingegården er to medarbejdere testet positive. Begge steder afventer man testsvar for borgerne, lyder det i seneste status fra Gribskov Kommune. På Bakkebo Plejecenter i Gilleleje er en vikar ligeledes testet positiv for covid-19. Der udføres smitteopsporing og tests, oplyser Gribskov Kommune.

Tirsdag kom det frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed har indført besøgsforbud på både Trongården samt Helsingegården, efter der i den seneste tid er konstateret flere smittetilfælde både blandt medarbejdere og beboere.

Tidligere har det været muligt for den nærmeste pårørende at komme på besøg. Forbuddet gælder, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det kan ophæves igen.