Corona lukker endnu en skole

Gribskov - 15. december 2020 kl. 13:56 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Endnu en skole i Gribskov lukker nu mere eller mindre ned for fysisk undervisning indtil begyndelsen af januar. I går var det Helsinge Realskole, mens det nu drejer sig om Ramløse Skole, der har sendt 0.-4. klasse hjem, da det ikke var muligt at bemande klasserne forsvarligt, forklarer skoleleder Thomas Nørregaard.

- En elev er testet positiv, og halvdelen af skolens personale, samt halvdelen af FO-personalet har været i den pågældende klasse. Og det er jo umuligt at blive testet fra den ene dag til den anden. Dermed kan vi ikke bemande undervisningen forsvarligt, og vi er derfor nødt til at lukke ned for de resterende fire klasser, siger han med henvisning til, at 5. og 6. klasse er sendt hjem på grund af de restriktioner, der blev indført i sidste uge.

- Vi har måttet sende resten af eleverne hjem med kort varsel. Så stor ros til forældrene for hurtigt at afhente deres børn og vise forståelse for situationen, siger skolelederen.

Han fortæller, at eleverne i 4.-6 klasse vil modtage onlineundervisning frem til juleferien, mens indskolingseleverne kan blive undervist via instruktioner, som forældrene modtager via Aula.

Indtil nu har Ramløse Skole ellers været forskånet for smittetilfælde.

- Vi har kendskab til forældre, der er testet positive, mens børnene har undgået smitte. Men vi har set, at det er kommet tættere og tættere på, og at flere forældre enten har været nær kontakt til en smittet eller selv er blevet testet positv, siger Thomas Nørregaard.

Gribskov Kommune laver dagligt en opdatering på coronasituationen. Og udover smittetilfældet i Ramløse, er der tirsdag melding om, at en dagplejer i Græsted samt en anden dagplejer, er konstateret smittet med Covid-19. Det betyder, at otte børn nu er sendt hjem.