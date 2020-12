Corona lukker børnehave

Alle børn i Gribskov Specialbørnehave er sendt hjem, og institutionen vil først åbne igen efter jul. Det skyldes, at en medarbejder i børnehaven har fået konstateret covid-19. Alle forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere er blevet orienteret om, at de skal testes for coronavirus, skriver Gribskov Kommune på sin hjemmeside. Det er på grund af ventetid på test, at det ikke er muligt at åbne institutionen igen inden jul.