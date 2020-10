204 personer ekstra på offentlige ydelser. Sådan har udviklingen været fra marts til juli i Gribskov Kommune. De flere ledige har kostet millioner. Foto: Lars Christiansen

Corona koster millioner: - Vi ser ind i en usikker fremtid

Gribskov - 12. oktober 2020 kl. 04:21 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Det er mennesker, der er bag tallene. Mennesker, der har mistet deres arbejde og fået ødelagt deres hverdag. Det er rigtig, rigtig trist, siger Mikkel Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget.

Det er efterhånden syv måneder siden, at corona lukkede landet ned. Men ude i kommunerne har virussen bestemt ikke sluppet taget. Det giver sig også til udtryk, når man ser på de kommunale budgetter.

Alene på beskæftigelsesområdet har corona givet Gribskov Kommune merudgifter for omkring 68 mio. kr., oplyser direktøren for beskæftigelse i Gribskov Kommune, Niels Tørsløv. Selvom staten kompenserer for en stor del af det beløb, har udviklingen stadig presset Gribskovs økonomi.

- Der skal rettes op på beskæftigelsesområdets økonomi og sættes fokus på optimering af driften, skriver byrådet i den indgåede budgetaftale fra denne uge.

Alvorligt Mikkel Andersen (S) understreger også, at situationen er alvorlig. I budgetopfølgningen forventer administrationen i alt et merforbrug på 64,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i år.

- Corona har presset os. Det er en af årsagerne til, at vi ikke har nået de opsatte mål. Da corona ramte, valgte staten at stoppe alt beskæftigelseslov. Når vi samtidig med det set ind i en stigende arbejdsløshed, så er det klart, at vi ikke kan nå de mål, vi har sat os, siger han.

Noget af det, der presser økonomien er blandt andet, at man fra 2019 havde kalkuleret med, at man kunne bringe 100 personer på offentlig forsørgelse i arbejde. Noget, der ikke er lykkes.

- I tidligere budgetaftaler og lovændringer lavede man en beslutning om at nedbringe overførselsindkomst for derigennem at opnå en besparelse. Men hvis ikke antagelserne viser sig at holde, eller der ikke er et arbejdsmarkedet, der rummer mulighederne til at få flere mennesker i beskæftigelse, lykkes man ikke med sådan en beslutning. Derfor har vi et efterslæb. Der er nogle mennesker på overførselsindkomst, vi ikke har kunnet bringe i arbejde, siger direktør Niels Tørsløv.

Restauranter ramt Mikkel Andersen peger også på, at man er presset af at have budgetteret med at give for få førtidspensioner.

- Vi har haft en udfordring med, at man i en tidligere byrådsperiode har budgetteret for lavt med førtidspensioner. Det kompenserer vi for nu ved, at vi nu sætter ekstra penge af, fordi vi kan se, det er for lavt. Folk skal have den førtidspension, de har ret til, siger han og peger på, at corona-krisen har ramt flere udsatte grupper hårdt.

- Dem, det er gået aller mest ud over, er de lavtuddannede. Og så er hoteller og restauranter heroppe også blevet rigtig hårdt ramt. Det har været ekstremt trist, fordi vi faktisk var inde i en god udvikling med lave ledighedstal.

Helt konkret er der fra marts til juli kommet 204 personer ekstra på offentlige ydelser. Det tal er 0,7 pct. højere end samme periode sidste år.

Og fra juni til juli er ledigheden faktisk faldet en smule. Men Mikkel Andersen mener stadig, det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt det værste nu er overstået.

- Vi ser ind i en meget usikker fremtid. Det er jo økonomien i hele verden, der er presset. Det smitter også af lokalt, siger han.

Rejsehold rykkede ud Men trods den usikre fremtid har politikerne i årets budget skruet op for sparehåndtagene.

- I sidste års toårige budget blev der vedtaget en række indsatser, der alle har til mål at gøre os skarpere. Herunder også at reducere omkostninger. Vi kontaktede statens styrelse på området. De har et rejsehold, man kan låne, der kommer ud og ser på, hvordan man kan gøre det bedre og smartere og derved levere bedre resultater, siger Niels Tørsløv og fortsætter:

- Vi er derfor i gang med at reducere omkostninger med 6,9 mio. kr. om året. Men vi tror på, vi kan give den lidt mere gas. Så vi vil sådan set gøre det samme som hidtil, men bare trykke lidt mere på speederen.