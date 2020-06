Artiklen: Corona knuste OL-drøm: - Det er svært ikke at føle, at alle de ofre har været for ingenting

Corona knuste OL-drøm: - Det er svært ikke at føle, at alle de ofre har været for ingenting

Helsinge-svømmeren har lagt alt an på at kvalificere sig til OL denne sommer. Uddannelsesdrømmene var sat på pause, og de trygge rammer i hjemmet var forladt for at komme tættere på træningsfaciliteterne i København. I et år havde kalenderen kun vist træning, træning - og så lidt mere træning. Men så kom corona-virussen. Først blev kvalifikationsstævnet aflyst, og siden blev OL også udskudt.

Endeløse timer i bassinet og en hverdag med kun ét for øje. OL i Tokyo skulle have været den helt store kulmination på 21-årige Emily Gantriis' relativ korte svømmekarriere.

