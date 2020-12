Hvis man som corona-smittet borger ikke har mulighed for at isolere sig i hjemmet, for eksempel på grund af pladsmangel, er Gribskov Kommune forpligtet til at tilbyde mulighed for isolation. Foto: Allan Nørregaard

Corona-isolation koster kommunen 200.000 kr.

To borgere har foreløbig valgt at bruge Gribskov Kommunes tilbud om at corona-isolere sig på kommunens regning. Senest blev en borger mandag i denne uge isoleret.

Siden juni har det været lovpligtigt for kommunerne at kunne indkvartere borgere, der - for eksempel på grund af pladsmangel - ikke har mulighed for at isolere sig fra resten af husstanden derhjemme. Gribskov Kommunes administration forventer, at det i år vil betyde en udgift på i alt 200.000 kroner.