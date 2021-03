Corona-incidens over 100: Nu følges udviklingen tæt

I lang tid var Gribskov Kommune meget langt nede på listen over landets kommuner, når det kom til antallet af coronatilfælde. Men nu er situationen ganske anderledes. Den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at der de seneste syv dage har været 42 borgere, der er testet positive for covid-19, hvilket betyder, at der er 102,6 smittede pr. 100.000 indbyggere. Når man kommer over 100, træder der særlige foranstaltninger i kraft, fortæller kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

- Men vores incidens er steget til 102,6. Det betyder, at vi er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som følger situationen tæt. Når incidenstallet kommer over 100, træder der særlige foranstaltninger i kraft i forhold til at følge smitten tæt, sådan som det hele tiden har været. Det vil sige, at vi i den kommende tid melder alle tilfælde, som vi som kommune registrerer på vores arbejdspladser, institutioner, skoler mv. ind til Styrelsen, således at vi i samarbejde med dem følger udviklingen helt tæt, lyder det fra kommunaldirektøren.