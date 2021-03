Corona-hit: Sådan kommer kirken hjem i stuen

Da Danmark første gang lukkede ned for et år siden, ramte det også kirkerne. Det fik kirkerne i Annisse og Ramløse til at tænke i nye baner for fortsat at nå ud til kirkegængerne i en svær tid. Præst Michael Porsager, der også spiller bas, tog sammen med kirkemusikerne Niels Ørts Ottosen og Sten Sejr initiativ til virtuelle andagter på nettet, som man kunne se hjemme i stuerne. Konceptet blev til en andagt på 20 minutter med to musiknumre og en tale fra præsten, og det fik en varm modtagelse, fortæller de tre initiativtagere.